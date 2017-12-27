Пьяный полицейский на Porsche врезался в ворота резиденции Назарбаева

В Астане пьяный полицейский врезался в ворота резиденции Назарбаева.

В Астане ночью 17 января, старший лейтенант полиции, находясь в нетрезвом состоянии за рулём "Порш Кайен", врезался в забор резиденции главы Казахстана.

"Инспектор отдельного специализированного батальона участкового пункта ДВД Астаны старший лейтенант полиции Иманбеков, находясь в нетрезвом состоянии, совершил столкновение с опорой забора резиденции "Ак орда" со стороны улицы Достык", — говорится в сообщении группы Car Life.

Также сообщается, что в машине находился командир взвода отдельного специализированного батальона УАП Астаны, который, предположительно, является хозяином авто. С места происшествия он скрылся.

Фото: Facebook / Car Life Автосообщество