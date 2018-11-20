Пьяный петербуржец "заминировал" дом на Лахтинской улице

Неизвестный заявил, что взорвет квартиру.

В ночь с 1 на 2 февраля в службу "112" поступил звонок с мобильного номера. Явно нетрезвый мужчина заявил, что его 38-летней подруге позвонил неизвестный и сказал, что взорвет квартиру в доме №21 на Лахтинской улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Указанный дом осмотрели. Ничего подозрительного в нем не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

Звонившего задержали правоохранители в квартире в Петроградском районе. Стражи порядка выяснили, что мужчина сообщил о бомбе из хулиганских побуждений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay.com