Пьяный петербуржец "заминировал" дом на Маршала Казакова

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело против 39-летнего местного безработного по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Об этом сообщает "Мойка78".

Как стало известно, 2 сентября в дежурную часть поступил звонок от неизвестного, заявившего о бомбе в доме 1/1 по улице Маршала Казакова. По указанному адресу помимо жилых квартир располагаются аптека, мужская парикмахерская, салон красоты, копицентр и др. Правоохранительные органы проверили территорию, но ничего взрывоопасного не обнаружили.

Телефонного "хулигана" удалось задержать благодаря распознаванию мобильного номера. Ему грозит штраф в размере 200 тысяч рублей или тюремный срок до трех лет.

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