Пьяный петербуржец пошел по стопам Ванги: ему привиделся теракт в Купчино

В Северной столице пьяный мужчина поверил в существование бомбы на Будапештской улице и оповестил об этом полицию.

Петербуржец решил разыграть представителей закона и сообщил в полицию о запланированном террористическом акте. Он позвонил по номеру экстренной службы в Северной столице и нетрезвым голосом рассказал о том, что по Будапештской улице в районе Купчино заложена бомба. При этом, злоумышленник использовал собственный мобильный телефон.

Инцидент произошел около 12 часов дня 17 апреля. По данным звонившего, преступники установили взрывное устройство на пятом этаже жилого дома под номером 12. Оперативники выехали по установленному адресу. но не обнаружили опасности. Тогда они решили найти шутника.

Оказалось, что тот и не думал прятаться от полиции. Мужчина прогуливался в гордом одиночестве рядом с местом происшествия. На момент его задержания, 37-летний гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя.

Напомним, что на Воскресенской набережной нерпы научились воровать корюшку из рыболовных сетей.

Фото: Pixabay.com

