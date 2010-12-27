На Воскресенской набережной нерпы научились воровать корюшку из рыболовных сетей

В Петербурге очевидцы сфотографировали плывущих по Неве нерп.

Местные жители Северной столицы по случайности обнаружили в центре города заплывших в акваторию Невы кольчатых нерп. По данным свидетелей, на набережной обитают не менее двух особей. Они живут рядом с главной водопроводной станцией Петербурга - "Водоканалом". Животные не подплывают близко к берегу, но не пугаются, когда замечают вдалеке людей.

Специалисты из Центра по спасению тюленей рассказали, что нерпы в настоящее время приплыли в Северную столицу, чтобы поживиться корюшкой. Зоологи боятся, что рыбаки могут спугнуть или даже навредить водным обитателям, покусившимся на их добычу. Чаще всего парочка грабителей ворует рыбу из расставленных сетей.

В течение недели зверьков видят на Воскресенской набережной на участке между Финляндским вокзалом и Смольный собором.

Фото: Pixabay.com, Вконтакте/ Спасение тюленей 699-23-99