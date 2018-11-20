Петербуржец получил условный срок за случайное убийство сувенирным мечом

Подсудимый совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Приморский районный суд огласил свой приговор в отношении мужчины, который убил своего знакомого сувенирным мечом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что 16 сентября 2018 года петербуржец в состоянии алкогольного опьянения направил сувенирный меч на своего знакомого и, не удержавшись на ногах, проткнул его клинком. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Медики диагностировали у погибшего слепое проникающее колото-резаное ранение передней поверхности грудной клетки с локализацией кожной раны в 130 см со сквозным повреждением сердца.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, осужденный должен будет выплатить 211 786 рублей материального ущерба и 500 тысяч рублей – в счет морального вреда.

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