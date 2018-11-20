Хозяйку фитнес-клуба на проспекте Обуховской обороны оштрафовали за падение клиентки у бассейна

Бизнесвумен должна будет заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Невский районный суд закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора ООО "Фодно". Женщину обвиняли в травмировании клиентки в фитнес-клубе Fitness Family на проспекте Обуховской обороны. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Причиной для возбуждения уголовного дела стало предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Суд установил, что 23 января 2018 года посетительница фитнес-клуба, выходя из бассейна, поскользнулась и упала на ступени бассейна. Ухватиться женщина не за что не смогла из-за отсутствия каких-либо поручней. В результате падения она получила закрытые компрессионные переломы четвертого и восьмого позвонков без нарушения функций спинного мозга с повреждением межостистой связки на уровне третьего и четвертого грудных позвонков, а также ушиб мягких тканей в проекции крестца с гематомой правой ягодичной области.

Генеральный директор фитнес-клуба полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело было прекращено. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

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