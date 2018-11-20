В Петербурге будут судить бывшего учителя, укравшего деньги на выпускной

Мужчина присвоил себе более 400 тысяч рублей.

Приморский районный суд рассмотрит дело бывшего школьного учителя, который забрал себе деньги, собранные для организации выпускного вечера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, с сентября 2017 года по июнь 2018 года мужчина принимал деньги от родителей учеников для организации выпускного вечера. Часть денег была внесена в качестве предоплаты праздника, остальную часть суммы (более 400 тысяч рублей) учитель забрал себе на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение вверенного имущества в крупном размере"). пресс-служба прокуратуры Петербурга

Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: Piter.TV