  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут судить бывшего учителя, укравшего деньги на выпускной
Сегодня, 11:38
147
nastya960

В Петербурге будут судить бывшего учителя, укравшего деньги на выпускной

0 0

Мужчина присвоил себе более 400 тысяч рублей.

Приморский районный суд рассмотрит дело бывшего школьного учителя, который забрал себе деньги, собранные для организации выпускного вечера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, с сентября 2017 года по июнь 2018 года мужчина принимал деньги от родителей учеников для организации выпускного вечера. Часть денег была внесена в качестве предоплаты праздника, остальную часть суммы (более 400 тысяч рублей) учитель забрал себе на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение вверенного имущества в крупном размере").

пресс-служба прокуратуры Петербурга

Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: Piter.TV

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: выпускной, день на выпускной, пресс-служба прокуратуры петербурга, школьный учитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий