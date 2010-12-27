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Пьяный мужчина, одетый феей Динь-Динь, хотел порезать пассажиров на борту
Сегодня, 21:05
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IRINA_CHALKINA
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Пьяный мужчина, одетый феей Динь-Динь, хотел порезать пассажиров на борту

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Импозантный мужчина летел из Лондона в Каков на холостяцкую вечеринку. Жаль, что он на ней уже не погуляет, ведь, дебошира сняли с рейса.

В Лондоне пьяного мужчину, который переоделся в фею "Динь-Динь" из мультфильма "Питер Пен" сняли с рейса компании "РайанЭйр". Как оказалось, мужчина летел на холостяцкую вечеринку в Краков.

Мужчина в образе феи не только вызывал внимание своим внешним видом, но и угрожал изрезать всех пассажиро на борту. Экипаж самолета обратился за помощью к вооруженной полиции.

Пользователи соцсетей уже успели изряно пошутить над этой ситуацией.

Когда ты фея, но тебе не дают полетать

смеется один из пользователей

Компанию-перевозчика призвали ограничить алкоголь в салоне самолета. 

Ранее мы сообщали о том, что пьяная девушка из Самары устроила скандал на борту самолета из Пулково.

Фото: pixabay,Пикабу

 

 

Теги: дебошира сняли с рейса , краков , лондон
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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