Пьяная девушка из Самары устроила скандал на борту самолета из Пулково

Против девушки возбудили административное дело.

В аэропорту Санкт-Петербурга сотрудники транспортной полиции задержали пьяную женщину, устроившую дебош на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Как стало известно, 25-летняя жительница Самары перед рейсом в родной город из Северной столицы перебрала с алкоголем и устроила скандал перед взлетом самолета. Она вела себя агрессивно по отношению к другим пассажирам и экипажу.

Дебоширку задержали и возбудили против нее административное дело по статье 20.21. (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Девушке грозит штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или арест на срок до пятнадцати суток.

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