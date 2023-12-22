В Лондоне пять лошадей разбежались по центру города

Сообщается о пяти пострадавших в трех разных кварталах британской столицы.

В Лондоне пять лошадей королевской конной гвардии разбежались по центру города. Об этом сообщило издание Telegraph.

Инцидент произошел 24 апреля во время ежедневных утренних учений. Лошади сбросили с себя гвардейцев и разбежались в испуганном состоянии по районам, расположенным вблизи от Букингемского дворца. Сообщается о пяти пострадавших в трех разных кварталах Лондона. Полиция совместно с коллегами из армии ищет сбежавших животных.

Ранее мы сообщали, что в Приморье после лечения выпустили на волю редкого орлана.

Видео: Соцсети