Пьяная петербурженка сообщила о теракте, чтобы проникнуть в квартиру брата

Женщина в состоянии алкогольного опьянения хотела попасть в квартиру брата, чтобы забрать личные вещи.

За то, что жительница Санкт-Петербурга обманным путем пыталась проникнуть в квартиру своего брата, она предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Данное происшествие случилось во Фрунзенском районе. Женщина в состоянии алкогольного опьянения хотела попасть в квартиру брата, чтобы забрать личные вещи. Для этого она позвонила по телефону "112" и сказала, что в квартире на Софийской улице собирают взрывное устройство. Никакого иного способа в голову ей не пришло. В итоге, информация не подтвердилась, а в отношении женщины завели уголовное дело.

Женщина вину признала, дело передано в суд.

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Фото: Piter.TV