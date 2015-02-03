ПВО в Херсонской области сбили два украинских Су-25

Игорь Конашенков рассказал о работ авиации на СВО.

Российские Воздушно-космические силы и средства противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили два украинских самолета Су-25. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Боевая задача выполнялась истребительноц авиацией.

В районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области - штурмовик Су-25. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Корабли ВМФ нанесли удар по объекту портовой инфраструктуры Украины.

Фото и видео: МИнобороны России