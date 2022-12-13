ПВО России перехватила американскую "умную" бомбу в зоне спецоперации

Российская система противовоздушной системы за последние сутки проведения специальной военной операции сбила управляемую авиационную бомбу JDAM, а также четыре снаряда РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS американского производства и 16 беспилотников противника. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
Уничтожены БПЛА противника в районах населенных пунктов Подстепное Херсонской области, Ольшаны, Сватово Луганской народной республики, Сергеевка, Волноваха, Васильевка Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Ромашково Сумской области.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
ВСУ потеряли почти 400 военных на Донецком направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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