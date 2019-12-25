ПСБ "Жилстрой" отреставрирует гранитные фасады Петропавловской крепости

На работы выделят 1,36 млрд рублей.

Реставрацией гранитных фасадов Петропавловской крепости займется компания ООО "Проектно-строительное бюро "Жилстрой". Информация об этом появилась в карточке контракта в Единой информационной системе "Закупки".

В этом году на реставрацию планировали выделить 83,96 млн рублей, в следующем – 402,85 млн рублей. Остаток должны были распределить на 2024 год, но допсоглашением к госконтракту финансирование изменили — на работы выделят 1,36 млрд рублей. Завершить реконструкцию должны до 10 декабря 2024 года.

Напомним, что на территории крепости находятся 15 зданий XVIII—XIX веков.

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Фото: piter.tv

