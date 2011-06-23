Демис Карибидис назвал свои любимые места в Петербурге

Демис Карибидис посоветовал в первую очередь посетить Петропавловскую крепость.

Актёр и комик Демис Карибидис назвал свои любимые места в Санкт-Петербурге.

Я, как вы знаете, человек южный: родился в Тбилиси, жил в Салониках и Геленджике. Поэтому для меня Санкт-Петербург – это такая северная диковинка. Я сторонник активного отдыха. В этом году летний отпуск проводил на съёмках сериала "Отпуск". И я там не только созерцал окружающую красоту, но и путешествовал по всему городу, был в каждом доме, на каждой улице и на каждом пляже. В Петербурге – такая же история. Демис Карибидис

Демис Карибидис посоветовал в первую очередь посетить Петропавловскую крепость. По его мнению, там найдутся занятия и для взрослых, и для детей.

К тому же, зависнуть можно прямо надолго, потому что есть на что посмотреть: тюрьма, бастион и собор. Демис Карибидис

Также комик посоветовал посетить Петергоф, где есть несколько парков, фонтаны, дворцы.

Для взрослых – экскурс в историю и наслаждение архитектурных изысками, а для детей – "волшебные" фонтаны, которые включаются сами по себе. Демис Карибидис

Актёр рассказал, что ему в Петербурге нравится то, что он не похож ни на какие другие города.

Здесь даже воздух какой-то особенный. Прямо чувствуешь запах истории, свободы и какой-то величественности. А ещё, конечно, кофе, Невы и корюшки. Демис Карибидис

Фото: пресс-служба ТНТ