Видео: пожар в садоводстве Пушкинского района уничтожил два дома

Пострадавших нет.

Ночью 2-го июля на 18-й линии садоводства Дони Пушкинского района разгорелся крупный пожар. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения в 1:26. На место выехали 15 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Им удалось ликвидировать пожар только к пяти утра. В огне никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу.

Горели брусчатые садовые дома: одноэтажный размером 8х8 метров и двухэтажный размером 10х10 метров. Огонь распространился по всей площади помещений.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Пожарные вынесли из огня обнаженную девушку в Адмиралтейском районе.

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