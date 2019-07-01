Пожарные вынесли из огня обнаженную девушку в Адмиралтейском районе

Она выбежала на балкон горящей квартиры.

В воскресенье, 30-го июня, в МЧС по Петербургу поступило в 23:04 поступило сообщение о пожаре в Адмиралтейском районе.

По данным пресс-службы, на 7-ой Красноармейская ул., д. 1 горела трехкомнатная квартира пятиэтажного жилого дома. И-за пожара выгорела комната на площади 12 кв. метров.

Как сообщили очевидцы, спасателям удалось спасти девушку, которая выбежала на балкон без одежды. Очевидцы предполагают, что она принимала душ, когда случилось ЧП. Ее госпитализировали.

Одного человека не удалось спасти. Им был мужчина 75-ти лет.

Пожар удалось ликвидировать в 00:17. Для этого привлекли 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Васильевском острове горела коммуналка.

Фото и видео: vk.com/spb_today