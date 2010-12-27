Утром на Васильевском острове горела коммуналка

В результате пожара пострадавших нет.

Утром 30 июня загорелась трехкомнатная коммунальная квартира на 5-й линии Васильевского острова в доме 64/13, сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

Уточняется, что в комнате и коридоре горела обстановка на площади 35 квадратных метров. Спасатели получили сообщение о возгорании в 07:08. К тушению привлекли 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Пожар ликвидировали в 09:25.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщал, что около "Пулково" нашли снаряды времен ВОВ.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"