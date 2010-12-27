Около "Пулково" обнаружили боеприпасы времен ВОВ

Вчера, 29 июня, возле аэропорта "Пулково" были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Снаряды нашли рабочие, проводившие земляные работы. На место были вызваны сотрудники ОМОН и специалисты-кинологи с собаками. В ходе проверки было установлено, что находка – неразорвавшиеся боеприпасы времен войны. В земле лежали 88-миллиметровый артиллерийский снаряд, две минометные мины калибра 88 мм и 82 мм, а также и ручная граната РПГ-40. Они находились в состоянии сильной коррозии и содержали взрывчатое вещество.
Боеприпасы оставили под охраной полиции для передачи военным саперам. Последние должны уничтожить их на специализированном полигоне.
Ранее Piter.TV сообщал о трех боеприпасах, найденных в Петербурге за один день.
Фото: vk.com/rosgvard78
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