Владимир Антонов получил официальное обвинение в хищении 150 миллионов рублей у банка "Советский"

В Выборгском суде выберут меру пресечения для предпринимателя Владимира Антонова, обвиняемого в хищении 150 миллионов.

Бизнесмену Владимиру Антонову официально предъявили обвинение в мошенничестве с финансовыми активами банка "Советский". Сегодня в Выборгском суде следствие попросило арестовать подозреваемого. В результате слушания будет выбрана мера пресечения для фигуранта дела.

Один из свидетелей дал показания в отношении подсудимого. По его информации, Антонов угрожал ему расправой и заставил перевести похищенные у банка денежные средства на счет подставной фирмы, принадлежащей подконтрольным юридическим фирмам банкира.

Сторона защиты высказалась против оставления клиента под стражей. Антонов разыскивается Интерполом с "красной пометкой", означающей немедленный арест в случае обнаружения, т.е. он не может выехать за пределы страны. В международном розыске он находится с ноября 2011 года, когда Литовские представители закона обвинили бизнесмена в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Имеются в виду деньги банка Snoras, совладельцем которого он являлся. Организацию национализировали, но не досчитались 1,5 миллиардов долларов.

В России Антонова обвинили в реализации мошеннической схемы с выводом денег из банка "Советский". Представитель компании выдал компании "Сервис" деньги в "кредит" 150 миллионов рублей. Однако, изначально средства не собирались возвращать.

Накануне, 11 апреля предприниматель Антонов был задержан на территории подмосковья в собственном загородном доме. Оперативники рассказали СМИ, что убранство дома было роскошным.

