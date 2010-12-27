За мошенничество с безвозвратными кредитами в Петербурге задержан банкир Владимир Антонов

Полиция задержала бизнесмена Владимира Антонова.

Петербургского бизнесмена Владимира Антонова задержали правоохранительные органы. Бывший владелец футбольного клуба "Портсмут" и основатель компаний "Конверс групп" обвиняется в преступлениях, связанных с денежными аферами в отношении банка "Советский". Ранее сведения о том, что предприниматель имеет отношение к руководству данного банка, не подтверждались.

Днем 11 апреля сотрудники Главка ГУ МВД задержали Владимира Антонова. Его считают причастным к мошенничеству и краже материальных средств у банка "Советский". Сведения об этом подтвердили представители центрального аппарата ведомства.

В марте 2018 года сотрудники полиции провели серию обысков в квартирах сотрудников банка "Советский". По данным следствия, Антонов выдал заведомо безвозвратные кредиты на сумму более одного миллиарда рублей.

Стоит отметить, что официально пострадавший от действий злоумышленника банк не принадлежал Антонову. Еще с 2000-ых годов предприниматель управлял несколько банковских организаций. С 2004-го под его контролем оказался "Конверс групп". Затем среди его проектов был "Инвестбанк", но в 2011 году бизнесмен продал свою долю. К 2013 банк лишился лицензии. Такая же участь постигла и литовский банк Snoras, которым владел Антонов.

Напомним, что с 2015 года "Советский" подвергся санированию от "Российского капитала", а с 2016 года - Татфондбанка. Однако, после того, как Центробанк отозвал лицензию у последнего (в марте 2017-го), санацию продолжил Фонд консолидации банковского сектора.

