Представители Ленобласти отправятся на X Всероссийский форум "ПРОФ-IT.2022"

Мероприятие состоится в начале октября. В его рамках планируется провести обсуждение актуальных IT-трендов года и практик цифровизации.

В начале октября IT-Специалисты IT-сферы из Ленинградской области примут участие в X Всероссийском форуме "ПРОФ-IT.2022". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Мероприятия состоится на полях "Экспофорума". В его рамках эксперты обсудят основные IT-тренды и определят лучшие практики цифровизации, за счёт которой будет возможно избавиться от избыточной бюрократии при предоставлении услуг.

Форум включит в себя несколько секций, в том числе – по импортозамещению, технологическому суверенитету, информационной безопасности. Кроме того, участники соберутся за круглым столом, темой которого станут экспериментально-правовые режимы для апробации новых IT-средств. Также в рамках "ПРОФ-IT" Ленобласть намерена обменяться опытом с другими регионами.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты РЦК Ленобласти повысили производительность на гатчинском заводе "Полифас".

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