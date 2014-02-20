Эксперты РЦК Ленобласти повысили производительность на гатчинском заводе "Полифас"

На предприятии изготавливаются полимерные материалы для изоляции.

Представители Регионального центра компетенций повысили производительность труда на предприятии "Полифас", расположенном в Гатчинском районе, в рамках нацпроекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Отмечтим, что завод изготавливает полимерные материалы для изоляции. Благодаря предложениям экспертов, выпуск продукции был увеличен без дополнительных затрат.

Специалисты стандартизировали работу операторов, организовав работу по принципу 5С. Кроме того, на производстве наладили организацию хранения сырья и готовой продукции. Время, которое требуется на создание полимерных материалов, сокращено на 29 %, с 10 485 до 7485 минут.

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Фото: Правительство Ленобласти