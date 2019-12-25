Во Фрунзенском районе преждевременно закончили ремонтные работы после прорыва трубы на Пражской улице. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
К 13 часам сегодняшнего дня теплоэнергетики заменили порядка 3,5 метров старого трубопровода, а также провели диагностику и подключили новый участок.
На данный момент система отопления работает в привычном режиме. В случае отсутствия обогрева или горячей воды стоит обращаться в управляющую компанию.
Ранее мы писали, что КСП приступила к проверке петербургской "Теплосети".
Фото: teplosetspb.ru
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