КСП приступила к проверке петербургской "Теплосети"

Проверят также комитет имущественных отношений и комитет по энергетике.

Контрольно-счетная палата Петербурга приступила к проверке городской "Теплосети". Как сообщили в пресс-службе КСП, контрольное мероприятие пройдет под руководством аудитора Егора Бушева.

Специалисты проверят, насколько эффективно и законно организация расходует бюджетные инвестиции, выделенные ей в 2019-2021 годах в рамках госпросграммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергоснабжения в Санкт-Петербурге". Отмечается, что 1,5 млрд рублей компания получила в 2019 году на реконструкцию трубопроводов, еще 3 млрд рублей организации выделили на те же цели в 2020 году.

КСП проверит также комитет имущественных отношений и комитет по энергетике в части реализации ими бюджетных инвестиций в "Теплосеть" и законности использования акций компании. 12,5% акций "Теплосети" принадлежит Петербургу в лице КИО, еще 21,8% – ГУП "Топливно-энергетический комплекс", а 65,5% – ПАО "ТГК-1".

Проверка завершится 14 мая.

Ранее мы писали, что ТЭК реконструирует полувековую тепломагистраль на Новороссийской улице на три года раньше срока.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"