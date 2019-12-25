ТЭК реконструирует полувековую тепломагистраль на Новороссийской улице на три года раньше срока

Реконструкция нужна для повышения надежности и качества теплоснабжения 82 зданий, в том числе 55 многоквартирных домов, в которых живут 30 тысяч петербуржцев.

ГУП "ТЭК СПб" реконструирует 765 метров магистральной теплосети диаметром 400-600 мм от котельной Гражданская. Работы ведутся на участке Новороссийской улицы между улицами Карбышева и Политехнической. Специалисты планируют завершить работы на три года раньше положенного срока. Об это сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Реконструкция нужна для повышения надежности и качества теплоснабжения 82 зданий, в том числе 55 многоквартирных домов, в которых живут 30 тысяч петербуржцев. Данные теплосети были проложены в 1964 году, капитальный ремонт на участке проводился 16 лет назад.





Ветхие сети заменят новые трубы в современной теплоизоляции, которая продлевает срок их службы до 30 лет. Чтобы у жителей было тепло и горячая вода на период работ, на объекте строится временная теплосеть длиной 816 метров. На данный момент из этого объема смонтировано 638 метров, на участок уже частично переключили абонентов.



Плановый срок окончания работ – октябрь 2024, однако подрядчик намерен завершить перекладку сетей и восстановление благоустройства уже в 2021 году.

Несколько дней назад беспилотник помог теплоэнергетикам вернуть горячую воду жильцам 54 домов в Шушарах.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"