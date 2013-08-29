Беспилотник помог теплоэнергетикам вернуть горячую воду жильцам 54 домов в Шушарах

Работы продолжались 11 часов.

Устранить дефект на теплосети у дома №42 по Пушкинской улице в Шушарах помог беспилотник. Отопление и горячую воду вернули в 5 утра 15-го марта. Об этом сообщила пресс-служба "ТЭК СПб".

В зоне работ оказались 54 жилых дома, 6 детских сада и 11 зданий иного назначения. На ремонт трубопровода понадобилось 11 часов. Это на 9 часов меньше, чем отводится по нормативам. В 7 часов утра специалисты начали восстанавливать температурный и гидравлический режим.

Беспилотник провел тепловизионное обследование точных мест утечек. Также проводился наземный мониторинг с помощью акустической аппаратуры.



Фото: Piter.TV