Комплекс появится в "PNK Парке Софийская КАД".

Российский девелопер промышленных объектов PNK Group построит в Петербурге склад для "Марвел-Дистрибуции". Комплекс появится в "PNK Парке Софийская КАД". Его площадь составит 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба консультанта сделки Knight Frank St Petersburg.

Генеральный директор "Марвел-Логистики" Алексей Келарев отметил, что рассматривались десятки проектов, было проведено множество встреч с потенциальными партнерами. В итоге сотрудничать решили с одним из лидеров рынка девелопмента PNK Group.

Сегодня на рынке наблюдается высокий спрос на аренду складских помещений класса А. По словам представителя Knight Frank St Petersburg, средний размер заявки составляет до 6-8 тысяч квадратных метров.

Ранее мы писали, что в Петербурге появятся два железнодорожных маршрута вокруг города.

Фото: Facebook / pnkgoup.ru