ПМЭФ стал причиной 5-километрового затора на Пулковском шоссе

Петербургские автомобилисты жалуются, что стали невольными участниками экономического форума.

Утром 6 июня на Пулковском шоссе образовались 5-километровые заторы из-за Петербургского международного эконмического форума (ПМЭФ). Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Автомобилисты жалуются, что стали невольными участниками форума и вынуждены терять драгоценное время, стоя в пробках. Карта Петербурга окрасилась в красный цвет от Пулковских высот до Дунайской развязки.

На въезде в "Экспофорум", где в течение трех дней будет проходить ПМЭФ, сейчас тоже затор. Горожане выражают свое недовольство из-за того, что власти города не подумали об обычных жителях.

Напомним, экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 9 июня. В рамках мероприятия выступят президент России Владимир Путин, генсек ООН Антониу Гутерриш и лидер Китая Си Цзиньпинь. Также участников события ждет насыщенная культурная программа.

Ранее мы рассказывали, чего ожидать жителям Северной столицы в дни проведения.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"