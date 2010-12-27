ПМЭФ стал причиной 5-километрового затора на Пулковском шоссе

Утром 6 июня на Пулковском шоссе образовались 5-километровые заторы из-за Петербургского международного эконмического форума (ПМЭФ). Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".
Автомобилисты жалуются, что стали невольными участниками форума и вынуждены терять драгоценное время, стоя в пробках. Карта Петербурга окрасилась в красный цвет от Пулковских высот до Дунайской развязки.
На въезде в "Экспофорум", где в течение трех дней будет проходить ПМЭФ, сейчас тоже затор. Горожане выражают свое недовольство из-за того, что власти города не подумали об обычных жителях.
Напомним, экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 9 июня. В рамках мероприятия выступят президент России Владимир Путин, генсек ООН Антониу Гутерриш и лидер Китая Си Цзиньпинь. Также участников события ждет насыщенная культурная программа.
Ранее мы рассказывали, чего ожидать жителям Северной столицы в дни проведения.
Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"
Обсуждение ( 0 )
Объясните, зачем сужают проезжую часть на Петербургском шоссе поворот на Витебский проспект искусственно создавая пробку для выезжающих из Пушкина машин. Может сузить дальше после моста в сторону Пулковского?