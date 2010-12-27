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ПМЭФ стал причиной 5-километрового затора на Пулковском шоссе
Сегодня, 10:34
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Alena_Zinovieva

ПМЭФ стал причиной 5-километрового затора на Пулковском шоссе

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Петербургские автомобилисты жалуются, что стали невольными участниками экономического форума.

Утром 6 июня на Пулковском шоссе образовались 5-километровые заторы из-за Петербургского международного эконмического форума (ПМЭФ). Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Автомобилисты жалуются, что стали невольными участниками форума и вынуждены терять драгоценное время, стоя в пробках. Карта Петербурга окрасилась в красный цвет от Пулковских высот до Дунайской развязки.

На въезде в "Экспофорум", где в течение трех дней будет проходить ПМЭФ, сейчас тоже затор. Горожане выражают свое недовольство из-за того, что власти города не подумали об обычных жителях.

Напомним, экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 9 июня. В рамках мероприятия выступят президент России Владимир Путин, генсек ООН Антониу Гутерриш и лидер Китая Си Цзиньпинь. Также участников события ждет насыщенная культурная программа.

Ранее мы рассказывали, чего ожидать жителям Северной столицы в дни проведения.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"

Теги: заторы, пмэф, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 11:10

Объясните, зачем сужают проезжую часть на Петербургском шоссе поворот  на Витебский проспект искусственно создавая пробку для выезжающих из Пушкина машин. Может сузить дальше после моста в сторону  Пулковского?                    

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