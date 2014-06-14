ПМЭФ и съемки фильма "Безымянные" ограничат движение в Петербурге

В понедельник, 13 июня, с 8 утра до 13 июня до полуночи 18 июня — по Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы приостановят движение.

В пресс-службе комитета по транспорту рассказали, какие ограничения движения вводятся в Петербурге из-за предстоящего ПМЭФ и съемок художественного фильма.

В пятницу, 10 июня, с 8 часов утра до полуночи 18 июня остановят движение по Стартовой улице от Быковской улицы до Внуковской улицы. В понедельник, 13 июня, с 8 утра до 13 июня до полуночи 18 июня — по Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы также приостановят движение.

Съемки фильма "Безымянные" остановят движение в течение 11 июня по Тифлисской улице, Тифлисскому переулку и Биржевому проезду от дома № 4 по Биржевой площади до Менделеевской линии. Движение запретят с 00 до 18 часов 12 и 13 июня по Тифлисскому переулку и Биржевому проезду от дома № 4 по Биржевой площади до Менделеевской линии.

Ранее заместитель главы комтранса Петербурга временно занял место председателя. Валентин Енокаев работает в Смольном с 2013 года.

Фото: Piter.tv

