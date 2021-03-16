Заместитель главы комтранса Петербурга временно занял место председателя

Стало известно, кто будет временно исполнять обязанности главы комитета по транспорту. Бывший руководитель, Кирилл Поляков, стал вице-губернатором.

На должность врио назначили Валентина Енокаева. Ранее он был первым заместителем председателя ведомства. Чиновник окончил "Военмех" по специальности "Информационно-измерительная техника и технологии" в 2009 году. Работал в ЗАО "Бюро техники кондиционирования и охлаждения", ООО "Строительная компания "Импульс", "Геоизол".

С 2013 года начал свою карьеру в Смольном с должности начальника управления развития транспортной инфраструктуры в АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт‑Петербурга и Ленинградской области". В 2019 году победил во всероссийском конкурсе "Лидеры России" и с президентом РФ обсуждал развитие транспортного комплекса в Петербурге.

Фото: Piter.tv