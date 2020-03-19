ПФР рекомендовал дистанционно обращаться за госуслугами

Этот совет особенно актуален для пожилых людей, которые больше всего уязвимы для коронавируса.

Пенсионный фонд рекомендовал россиянам дистанционно обращаться за госуслугами из-за коронавируса. В ПФР считают, что это позволит пенсионерам реже бывать в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты утверждают, что данная мера профилактики снизит риск заражения инфекцией.

Получить необходимую услугу можно как через личный кабинет ПФР, так и через портал госуслуг. Это касается таких опций как выплата пенсий, а также социальных выплат. Через сайт можно получить справки, информацию об отчислениях, данные о расходовании маткапитала. Работающие граждане могут изучить сведения о трудовом стаже и накоплениях. Сайт предоставляет возможность оформить выплаты по уходу за инвалидами или пенсионерами, а также подать заявления от имени родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Пенсионный фонд РФ отказывался выплачивать пенсию петербургскому врачу.

