Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Полностью от бумажных версий чиновники избавятся уже к 2021 году.

Российский Пенсионный фонд перевел трудовые книжки населения в электронный формат. Для этого документы были оцифрованы. Чиновники отмечают, что в стране до сих пор не принят закон о введение цифровых трудовых книжек. Проект надеются ввести к 28 июля этого года. Об этом заявили в Минтруде.

Отметим, что благодаря нововведению, работодатели смогут проводить операции с бумагами сотрудников в режиме онлайн. Сотрудники смогут проверять, какие заметки делает их начальник в трудовой книжке. Также, при смене места деятельности можно будет передать данные о трудовой занятости новому работодателю через Интернет.

Стоит добавить, что до 2020 года система будет действовать в тестовом режиме. На данный момент не все бизнесмены готовы оперативно перейти на новый формат сотрудничества. Полностью отказаться от бумажных трудовых книжек можно будет уже в 2021 году. С января выдавать бумажные образцы документа уже не будут.

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Фото: Piter.tv