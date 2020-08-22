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В аквапарке в “Питерлэнде” образовалась гигантская очередь
Сегодня, 15:06
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kraratau27

В аквапарке в “Питерлэнде” образовалась гигантская очередь

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Гигантские очереди связаны с наступлением каникул, а также с ограничениями по коронавирусу. 

Во вторник, 23 марта, в аквапарке в "Питерлэнде" образовалась гигантская очередь, сообщили посетители в социальных сетях. Как заявили очевидцы, в очереди необходимо отстоять три часа, прежде чем попасть в аквапарк. 

Позор руководству аквапарка, устроившему этот ужас на входе! Мы с детьми прождали в очереди больше 3 часов и ушли, не дождавшись

отмечает один из посетителей. 

В пресс-службе торгового развлекательного центра рассказали, что гигантские очереди связаны с наступлением каникул, а также с ограничениями по коронавирусу. 

Нас посещает в день тысячи человек, а негативных отзывов буквально единицы. Есть проблема с очередями в кассу, которую пока решить не всегда удаётся из-за ограничений, вызванных эпидемиологической обстановкой

сообщили в пресс-службе. 

Ранее мы писали, что в ТРК Петербурга заработают еще пять прививочных пунктов.

Фото: piterland.ru

Теги: аквапарк, питерлэнд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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