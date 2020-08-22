Гигантские очереди связаны с наступлением каникул, а также с ограничениями по коронавирусу.

Во вторник, 23 марта, в аквапарке в "Питерлэнде" образовалась гигантская очередь, сообщили посетители в социальных сетях. Как заявили очевидцы, в очереди необходимо отстоять три часа, прежде чем попасть в аквапарк.

Позор руководству аквапарка, устроившему этот ужас на входе! Мы с детьми прождали в очереди больше 3 часов и ушли, не дождавшись отмечает один из посетителей.

В пресс-службе торгового развлекательного центра рассказали, что гигантские очереди связаны с наступлением каникул, а также с ограничениями по коронавирусу.

Нас посещает в день тысячи человек, а негативных отзывов буквально единицы. Есть проблема с очередями в кассу, которую пока решить не всегда удаётся из-за ограничений, вызванных эпидемиологической обстановкой сообщили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что в ТРК Петербурга заработают еще пять прививочных пунктов.

Фото: piterland.ru