В ТРК Петербурга заработают еще пять прививочных пунктов

На этой неделе свою работу начали первые пять пунктов.

Число пунктов вакцинации от коронавируса в торгово-развлекательных комплексах Петербурга может дойти до 10 в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе объезда Выборгского района. На данный момент в городе работают пять пунктов в ТРК, они открылись на этой неделе.

По словам градоначальника, горожанам удобно ходить на прививку в торговые центры, поскольку там не нужна предварительная запись. К тому же пункты в ТРК привлекают особенно много молодежи. Один из таких пунктов городской поликлиники №117 открылся в "Гранд Каньоне".

Всего в Петербурге по состоянию на 26 февраля вакцинировали более 234 тысяч человек, 42% из них – пожилые люди. В городе работает 129 прививочных пунктов вместе с открывшимися в ТРК, а также 10 мобильных бригад. Запаса вакцины хватит примерно на 10-14 дней.

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