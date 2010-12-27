Петербургские туристы провели выходной в пробке на границе с Финляндией

Время ожидания на пограничных пунктах заняло от получаса до трех часов.

Сотни петербуржцев, которые решили встретить День России в Финляндии, провели его в пробке на границе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Granitsa-online.

Очереди скопились на погранпунтах в Торфяновке и Брусничном. В час дня на втором было около 200 машин, что занимает приблизительно 2 часа.

Вечером россияне возвращались домой, поэтому на границе вновь образовалась пробка, но уже не такого размера. В шесть часов вечера около Торфяновки встала очередь из 59 машин, а в Брусничном из 161 транспортного средства.

Ранее Piter.TV сообщил о стоимости проезда по трассе М-11 с учетом цены бензина.

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