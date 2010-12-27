Названа стоимость проезда по трассе М-11 с учетом цены бензина

Общая протяженность трассы между двумя столицами составляет 669 километров. Время в пути займет не более шести часов.

За проезд по трассе М-11 "Москва — Петербург" автомобилистам придется заплатить около 3 тысяч рублей, включая затраты на бензин. Об этом на ПМЭФ-2019 сообщил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам автомобильная дорога откроется уже в этом году. Время в пути составит около 5,5-6 часов. За возможность проехать по трассе водителю придется заплатить около 3-3,5 тысяч рублей. В эту стоимость также входят затраты на топливо.

Напомним, что общая протяженность трассы М-11 составляет 669 километров. Трасса свяжет петербургский КАД с МКАД и будет пересекать М-10 "Россия" на 58, 149, 208, 258, 334 и 543 километрах транспортными развязками. Чистая стоимость проезда от одной столицы в другую составит примерно две тысячи рублей.

Изначально трассу планировалось открыть к Чемпионату мира в России, однако сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносили. Ожидается, что что М-11 откроется до 29 сентября.

Фото: Piter.TV