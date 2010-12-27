Названа стоимость проезда по трассе М-11 с учетом цены бензина

За проезд по трассе М-11 "Москва — Петербург" автомобилистам придется заплатить около 3 тысяч рублей, включая затраты на бензин. Об этом на ПМЭФ-2019 сообщил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
По его словам автомобильная дорога откроется уже в этом году. Время в пути составит около 5,5-6 часов. За возможность проехать по трассе водителю придется заплатить около 3-3,5 тысяч рублей. В эту стоимость также входят затраты на топливо.
Напомним, что общая протяженность трассы М-11 составляет 669 километров. Трасса свяжет петербургский КАД с МКАД и будет пересекать М-10 "Россия" на 58, 149, 208, 258, 334 и 543 километрах транспортными развязками. Чистая стоимость проезда от одной столицы в другую составит примерно две тысячи рублей.
Изначально трассу планировалось открыть к Чемпионату мира в России, однако сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносили. Ожидается, что что М-11 откроется до 29 сентября.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 6 )
~3000р. т.е. ~700км стоит ~2000р и ~1000р остается на топливо, при цене 46р. за литр. 6 часов пути на ~700км это ~116км/ч скорость, а при цене на топливо и затратах, расход на этой скорости не должен превышать 3л на 100км. Внимание вопрос, в какой вселенной живет Сергей Иванов, когда сейчас даже prius потребляет 5л на 100км с такой скоростью? Или все равно ни у кого из читающих не достаточно знаний арифметики первого класса, что бы прикинуть нестыковку? По факту, если стоимость будет ~2000р и машина достаточно экономична, то весь путь будет обходится где-то в 5000р, что дороже экономичных вариантов Сансана или самолетом(включая аэроэкспресс и транспорт в/из пулково). Короче эта трасса только для тех, кому очень надо именно на машине, по этому, я считаю, при сопоставимой стоимости, все больше людей будет выбирать более быстрый самолет или более удобный поезд, чем 6 часов смотреть на дорогу и бороться со сном, при этом еще и заплатив как за комфортный вариант.
Автомобиль polo 1.4turbo revo st1. На майских ездил в Москву. АИ 100 ~2.500р полный бак. На транспондер 1000р. В итоге 3500р. Скорость старался держать 130км/ч на платных участках. Время в пути 6.20ч. В машине Я и любимая цена дороги 7к. На праздники цены на самолёт и сапсан были космос. На машине выгоднее.
Сансанон?
Что-то не вериться, что в этом году доделают . Вот с чего начинать надо, а стоимость этого вообще дело второе. Хотя по цене согласен вопросов много.
ВЫГОДНЕЙ САМОЛЁТОМ.
2000 на топливо...
1000 - проезд...
3000h/ - это для В.В. информация. Он одобрит