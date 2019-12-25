Ozon запустил в Петербурге доставку Ozon Express

Отмечается, что за счет локальных производителей продуктов вырастет ассортимент.

В Петербурге начал работу сервис быстрой доставки Ozon. Теперь пользователи смогут получить товар в течение часа с момента заказа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сервис предлагает заказать около 10 тысяч позиций из 20 категорий. Экспресс-доставку расширят до Пушкина, Павловска, Парголово и Колпино. В середине лета доставка покроет весь город, а сейчас она доступна жителям 8 районов и жителям юго-запада по Петергофскому шоссе.

Сейчас в Ozon представлены товары нескольких петербургских компаний.

Ранее мы писали, что бизнес заявил о рисках при деофшоризации госзакупок.

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