Бизнес заявил о рисках при деофшоризации госзакупок

Письмо было направлено в Госдуму.

Председатель "Деловой России" и совладелец "Р-Фарм" Алексей Репик направил письмо главе комитета Госдумы по экономической политике Сергею Жигареву. В письме он подчеркнул, что существуют риски при принятии закона об ужесточении требований по деофшоризации госзакупок. Об этом пишет "Коммерсант".

В документе речь идет о законопроекте, который вносит поправки в закон о контрактной системе (44-ФЗ). Проект предлагает запретить участие в госзакупках компаний с бенефициарами из офшорных юрисдикций.

В настоящее время в черный список офшорных юрисдикций Минфина входит 40 юрисдикций, в их числе Британские Виргинские острова, Мэн, Джерси, Каймановы острова, ОАЭ.

По мнению Репика, данные ограничения скажутся на добросовестных компаниях, которые вышли на биржу. Он считает, что требования необходимо смягчить. Так, он предлагает ограничить доступ к госзакупкам для компаний с долей офшоров более 50%.

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