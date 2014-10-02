Ozon построит в Ленобласти крупнейший в регионе склад

Эксперты оценили стоимость проекта почти в 6,7-7 миллиардов рублей.

Маркетплейс Ozon планирует открыть в поселке Бугры Ленобласти склад общей площадью 135 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

Эксперты оценили стоимость проекта почти в 6,7-7 миллиардов рублей. Также в Ozon сообщили, что планируют в дальнейшем открыть еще склады в 47 регионе, помимо объекта в Буграх.

Ozon – одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России.

В начале ноября из-за масштабного сбоя на "Озоне" петербуржцы начали скупать товары.

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