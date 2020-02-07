  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за масштабного сбоя на "Озоне" петербуржцы начали скупать товары
Сегодня, 11:50
132
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Из-за масштабного сбоя на "Озоне" петербуржцы начали скупать товары

0 0

Пользователям обещают вернуть деньги за отмененные заказы, после того как система пришла в норму.

В ночь на понедельник любители онлайн-шоппинга были приятно удивлены "щедростью" сервиса Ozon, у которого произошли технические неполадки, сообщил телеканал 78.

По словам пользователей сервиса, в полночь цены более чем на сотню товаров из разных категорий, от бытовой техники до косметических средств, снизились почти на 98%. Цены на некоторые товары и вовсе снизились до 1 рубля.

Покупатели начали оформлять заказы, однако чрез полтора часа цены вернулись, а к утру заказы аннулировали с формулировкой "товара нет в наличии". Деньги за заказы пообещали вернуть, а за сбой извинились. 

Фото: телеканал 78, Pexels

Теги: озон, технические неполадки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии