Полиция проводит проверку по факту избиения 25-летней сотрудницы пункта выдачи заказов

Местные жители сняли на видео, как недовольная клиентка Ozon бьет и швыряет несчастную девушку-администратора

Для сотрудницы пункта выдачи заказов Ozon в Шушарах День народного единства оказался не самым приятным. Её избила собачница. Видео опубликовала очевидица не самого приятного события.

На видеозаписи ясно видно, что женщина толкает хрупкую девушку лицом об стену, а потом хватает её за волосы и швыряет на землю.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полиция разбирается в обстоятельствах инцидента у пункта выдачи маркетплейса в Шушарах. Пострадавшая — 25-летняя девушка, она подала заявление.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан житель Луги, подозреваемый в убийстве соседки по "коммуналке".

Видео: Telegram-чат "Поговорим, Шушары!"