На озеленение 15-ти районов Петербурга в 2023 году готовы направить 2,5 млрд рублей

Комитет по госзаказу Петербурга объявил 4 тендера на работы по содержанию зелёных насаждений в 15-ти районах города на 2023 год. Судя по данным портала ЕИС, с которым ознакомился Piter.TV, всего на эти цели готовы выделить 2,5 млрд рублей.

Речь идёт о мероприятиях по содержанию и ремонту территорий зеленых насаждений, а также по компенсационному озеленению. Наибольшую суммы выделят для проведения работ в Пушкинском, Колпинском, Московском и Фрунзенском – 764,6 млн рублей. Для Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского, Центрального районов выделят 722,1 млн рублей, а для Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского – 562,9 млн рублей. В случае с Кировским, Красносельским и Петродворцовым районами максимальная цена контракта составит 543,8 млн рублей.

Мероприятия будут вестись с весеннее и осеннее время. Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 7 и 8 ноября.

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Фото: Комитет по благоустройству