Московский проспект ждёт озеленение от Сенной площади до дороги в Аэропорт

На двух участках будут установлены подвесные конструкции с декоративной подсветкой.

СПБ ГКУ "Центр комплексного благоустройства" объявило тендер на первый этап уличного озеленения Московского проспекта. Как сообщается на сайте госзакупок, на эти нужды готовы выделить 74,6 млн рублей.

Судя по техзаданию, подрядчик должен будет преобразить участки от Сенной площади до Обводного канала и от Обводного канала до площади Победы, а также до Пулковского шоссе и дорога в аэропорт. Там будут установлены вазоны и подвесные конструкции с цветами. В оформлении планируют использовать подсветку.

Завершить мероприятия необходимо за 45 дней с момента заключения контракта. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 2 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург направит более 1 млрд рублей на сохранение Англиканской церкви Иисуса Христа/

Фото: Pxhere