Оздоев усомнился в режиме самоизоляции в Петербурге

По его мнению,людей и машин на улице столько же, сколько и всегда.

Игрок "Зенита" Магомед Оздоев усомнился в том, что в Петербурге соблюдается режим самоизоляции. Об этом футболист написал в своем Twitter вечером 6 апреля.

"А мне интересно, в Питере есть самоизоляция ?! [...] В такую минуту людям нужно понимать , что происходит и быть ответственными".

Полузащитник отметил, что такое количество машин и людей из своего окна видел всегда.

Отметим, что сегодня в Петербурге уровень самоизоляции, по данным сервиса "Яндекса", немного снизился. В дневное время (с 13:00 до 16:00) он составил 3,0 балла. Также незначительно увеличился пассажиропоток.

Фото: М.Оздоев / Instagram