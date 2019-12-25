Оздоев усомнился в режиме самоизоляции в Петербурге

Игрок "Зенита" Магомед Оздоев усомнился в том, что в Петербурге соблюдается режим самоизоляции. Об этом футболист написал в своем Twitter вечером 6 апреля.
"А мне интересно, в Питере есть самоизоляция ?! [...] В такую минуту людям нужно понимать , что происходит и быть ответственными".
Полузащитник отметил, что такое количество машин и людей из своего окна видел всегда.
Отметим, что сегодня в Петербурге уровень самоизоляции, по данным сервиса "Яндекса", немного снизился. В дневное время (с 13:00 до 16:00) он составил 3,0 балла. Также незначительно увеличился пассажиропоток.
Фото: М.Оздоев / Instagram
Обсуждение ( 4 )
Ты за собой следи, у тебя есть на что и 20 лет жить в самоизоляции, а нам смертным работать надо и семьи кормить, конечно если хочешь возьми меня вместе с моей семьёй на содержание, мы не против, а нет, так не хрен лезть в нашу жизнь, живи своей
Я столько не зарабатываю, чтобы сидеть дома.
Интересно куда выходят его окна. На работу кто из знакомых не ездит,все говорят,что город пустой. У меня в окно людей не видно и мест парковочных почти нет,потому что большинство как встали 28 марта,так и стоят на одном месте. А вообще всем футболистам свои гонорары надо отдать медикам.Им хотя бы понятно за что платить.
Я сегодня отвозила мужа на работу в пол 9(первый раз за эти дни вышла на улицу). Я была в шоке, от количества людей и машин в городе......почти как в обычный день. Мне стало страшно.....
Зайка не бойся. Это не люди, это твои галюцинации на почве коронавируса. Говорят лечится.
Зайка не бойся. Это не люди, это твои галюцинации на почве коронавируса. Говорят лечится.