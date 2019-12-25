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Оздоев усомнился в режиме самоизоляции в Петербурге
Сегодня, 21:55
6906
nadezhda_sib

Оздоев усомнился в режиме самоизоляции в Петербурге

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По его мнению,людей и машин на улице столько же, сколько и всегда.

Игрок "Зенита" Магомед Оздоев усомнился в том, что в Петербурге соблюдается режим самоизоляции. Об этом футболист написал в своем Twitter вечером 6 апреля.

"А мне интересно, в Питере есть самоизоляция ?! [...] В такую минуту людям нужно понимать , что происходит и быть ответственными".

Полузащитник отметил, что такое количество машин и людей из своего окна видел всегда.

Отметим, что сегодня в Петербурге уровень самоизоляции, по данным сервиса "Яндекса", немного снизился. В дневное время (с 13:00 до 16:00) он составил 3,0 балла. Также незначительно увеличился пассажиропоток.

Фото: М.Оздоев / Instagram 

Теги: оздоев, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 4 )

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Аноним
Сегодня 22:27

Ты за собой следи, у тебя есть на что и 20 лет жить в самоизоляции, а нам смертным работать надо и семьи кормить, конечно если хочешь возьми меня вместе с моей семьёй на содержание, мы не против, а нет, так не хрен лезть в нашу жизнь, живи своей

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Аноним
Сегодня 22:31

Я столько не зарабатываю, чтобы сидеть дома. 

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Аноним
Сегодня 22:46

Интересно куда выходят его окна. На работу кто из знакомых не ездит,все говорят,что город пустой. У меня в окно людей не видно и мест парковочных почти нет,потому что большинство как встали 28 марта,так и стоят на одном месте. А вообще всем футболистам свои гонорары надо отдать медикам.Им хотя бы понятно за что платить.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 23:09

Я сегодня отвозила мужа на работу в пол 9(первый раз за эти дни вышла на улицу). Я была в шоке, от количества людей и машин в городе......почти как в обычный день. Мне стало страшно.....

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 23:21

Зайка не бойся. Это не люди, это твои галюцинации на почве коронавируса. Говорят лечится.

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Алексеева Наталья ответ на комментарий Аноним
Сегодня 23:22

Зайка не бойся. Это не люди, это твои галюцинации на почве коронавируса. Говорят лечится.

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