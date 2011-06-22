Оверчук: ЕАЭС ведет работу по увеличению расчетов в нацвалютах

Чиновник рассказал о переориентированности торговых потоков на Азию.

Заместитель председатель российского правительства Алексей Оверчук заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ведет работу по увеличению расчетов в национальных валютах. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на сессии "ЕАЭС: Новое качество интеграции", проводимой в рамках Петербургского международного экономического форума. Эксперт уточнил, что прошлая система неплохо функционировала, но так как она больше не пользуется доверием, то необходимо придумывать новую схему работы.

В ЕАЭС уже показатель проведения расчетов в нацвалютах достаточно высокий - 75%, но все равно где-то у нас присутствуют резервные валюты. Хотелось бы выстраивать прямые пары между нашими национальным валютами. Алексей Оверчук, чиновник РФ

Эксперт добавил, что также в ЕАЭС активно продвигается российская платежная система и карты "Мир". Алексей Оверчук заметил, что происходит переориентация торговых потоков с западного направления на восточное. Чиновник заметил, что важной задачей становится выход на новые рынки сбыта: В Юго-Восточной Азии, Африке и Персидском заливе.

Орешкин назвал доллар наркотиком, на который подсадили весь мир.

Фото и видео: ПМЭФ

