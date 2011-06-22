Помощник президента РФ рассказал, что Запад потерял доверие.

Помощник российского президента Максим Орешкин назвал американский доллар наркотиком, на который подсадили весь мир с точки зрения финансовых расчетов. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления на сессии, проводимой на Петербургском международном экономическом форуме. При этом специалист считает валюту не оружием, а запрещенным веществом.

Это наркотик. Конечно, отказ от наркотика - это непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет, в большей части этого мира. Максим Орешкин, помощник президента

По мнению эксперта, доверие к американской валюте подорвано гигантскими ошибками, которые позволили себе провести в макроэкономической политике западные страны в период с 2020 по 2021 года. Аналогичная ситуация по подорванному доверию сложилась и в отношении политической системы Запада. Орешкин добавил, что эта система фрагментирована, как и общество, а объединения не происходит. По мнению чиновника, Запад хотел изолировать Россию, но из-за потери доверия к себе изолируют лишь себя.

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Фото и видео: ПМЭФ

