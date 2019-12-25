Шадаев призвал включить программирование в базовый курс обучения школьников

Глава Минцифры рассказал о планах по обучению IT-специалистов.

Российский министр по цифровому развитию считает, что программирование должно быть встроено в базовый курс обучения школьников. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Максут Шадаев. Информацией эксперт поделился с участниками сессии, проведенной в рамках ПМЭФ. По мнению спикера, развился заключается в том, следует ли подготавливать в стране будущих IT-специалистов или нет.

Вопрос в том, есть ли IT-образование как отдельная сущность. В этом смысле, я считаю, что программирование должно быть встроено в базовый курс школьного обучения. Максут Шадаев, глава Минцифры

Министр добавил, что с текущего года в учебных учреждениях начинается обучение программированию для старшеклассников.

Минцифры назвало долю россиян, пользующихся запрещенными соцсетями.

Фото: ПМЭФ