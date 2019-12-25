Минцифры назвало долю россиян, пользующихся запрещенными соцсетями

Максут Шадаев рассказал о том, что от блокировки соцсетей выигрывают российские онлайн-сервисы.

Минцифры России назвало долю граждан страны, пользующихся запрещенными террористическими в РФ социальными сетями (Instagram, Twitter и Facebook). По данным профильного ведомства, только пятая часть пользователей продолжает использовать эти онлайн-ресурсы, несмотря на возможности, которые предоставляют VPN. Соответствующей информацией с участниками конференции на петербургском международном экономическом форуме поделился Максут Шадаев.

Эксперт пояснил, что до 24 февраля основной трафик приходился на YouTube. Данная онлайн-платформа в России лидирует и сейчас. На ресурс приходится примерно 17-18%. До начала специальной военной операции на второй позиции располагался TikTok с 12%, а сейчас - этот сервис находится на третьем месте с менее чем 10% от общего трафика. Вторую строчку в рейтинге заняла российская соцсеть ВКонтакте, трафик которой превысил 10%.

На долю запрещенных соцсетей ранее приходилось 12% от трафика.

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Фото и видео: ТАСС